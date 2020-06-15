Otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
15.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:04
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi'nde Akkuş istikametinden Ünye'ye doğru gitmekte olan İlhan Ateş idaresindeki 52 ABA 801 plakalı minibüse, Engin K. idaresindeki 19 KH 944 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mediha Efiloğlu yaralanarak Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
Kaynak: İHA