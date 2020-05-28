Otomobil minibüse çarpıp kaldırıma çıktı: 3 yaralı
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Otomobil minibüse çarpıp kaldırıma çıktı: 3 yaralı

MALTEPE'de kargo minibüsüne arkadan çarpan otomobil kaldırıma çıktı.

Otomobil minibüse çarpıp kaldırıma çıktı: 3 yaralı
28.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:02

MALTEPE'de kargo minibüsüne arkadan çarpan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan A.İ. kontrolündeki 34 PB 7201 plakalı otomobil, 34 CDF 331 plakalı kargo taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sırasında otomobildeki A. İ. ve beraberindeki 2 kişi hafif şekilde yaralanırken araçta bulunduğu ifade edilen Rottweiler cinsi köpek kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince ambulansın içerisinde yapıldı.

Kazayı duyan köpeğin sahibi de olay yerine gelerek polislere zor anlar yaşattı. Köpeğinin bulunmasıyla rahat bir nefes alan hayvan sahibi kaza yerinden aracıya uzaklaştı. Kaza sonrasında yola saçılan otomobil parçaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken kaldırıma çıkan araç çekici yardımıyla götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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