Otomobil minibüse arkadan çarptı: 5 yaralı
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Otomobil minibüse arkadan çarptı: 5 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobil minibüse arkadan çarptı: 5 yaralı
02.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:51

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 38 LC 932 plakalı Renoult marka otomobil, 38 EV 028 plakalı Ford marka minibüse arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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