Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler

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Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Narlı Mahallesi Ayvalık Burun Cami Kavşağında 10 KJ 938 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, bölünmüş yolda karşı yönden gelen 10 HF 714 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İlknur Bayar aracı içinde sıkışarak can verdi. Sıkışan sürücüyü araç içinde Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma timleri çıkardı. Kazada minibüste bulunan yolcular Muharrem Ş., Abdülaziz A., Melisa S., Oktay G., Gülnazik K. yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile bölgedeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Otomobil, Edremit, Cami, 3. Sayfa, Haberler

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