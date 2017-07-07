Otomobil Meyve Bahçesine Girdi: 4 Yaralı

TEKİRDAĞ (AA )- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin meyve bahçesine girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den İstanbul'a giden Murat G'nin kullandığı 34 HC 3299 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Haliçköy Mahallesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki meyve bahçesine girdi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Murat G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.G. (30), E.G. ve S.D, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.