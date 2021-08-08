Otomobil metrelerce takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil metrelerce takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı

Otomobil metrelerce takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce takla attığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce takla attığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 52. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 16 ADY 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yunus Ç. (35) ile yolculardan Eylül G. (14), Hatice A.(39) ve Bilge A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobil metrelerce takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
Otomobil metrelerce takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
Otomobil metrelerce takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Feci kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız hayatını kaybetti
Feci kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız hayatını kaybetti
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil metrelerce takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:33:55. #1.14#

title