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Otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı Sivas'ta menfeze uçan otomobilin içerisindeki 3 kişi yaralandı Sivas'ta menfeze uçan otomobilin içerisindeki 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - - Otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı

Sivas'ta menfeze uçan otomobilin içerisindeki 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta menfeze uçan otomobilin içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Eski Kayseri Caddesi Serpincik göleti yakınlarında meydana geldi. Kazada Sivas'tan Serpincik köyü istikametine gitmekte olan Ö.K. yönetimindeki 58 TL 546 plakalı Renault marka otomobil yoldan çıkarak menfeze uçtu. Araçta bulunan sürücü ve M.E.K. ve Z.K. isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı

Otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı

Otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı

Otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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