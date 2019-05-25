Otomobil menfeze devrildi: 2 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Andırın'dan Kadirli yönünegiden Süleyman Sarıbıyık yönetimindeki 80 KF 323 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazada, Süleyman Sarıbıyık ile eşi Emine Sarıbıyık otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalelerinin ardından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Kahramanmaraş
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Andırın'dan Kadirli yönünegiden Süleyman Sarıbıyık yönetimindeki 80 KF 323 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazada, Süleyman Sarıbıyık ile eşi Emine Sarıbıyık otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalelerinin ardından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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