Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu.

Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil girdiği akaryakıt istasyonunun marketine girmek üzereyken dondurma dolabına çarparak son anda durdu. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Şamlı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının birleştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna girmek için kavşaktan hızlı dönen Yücel K. idaresindeki 68 EN 548 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyonun market kısmına girdi. Market önündeki dondurma dolabına çarpan otomobil son şans eseri dururken büyük bir facia atlatıldı. Sürücü ve petrol istasyonunda bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve markette maddi hasar oluştu. Kaza anı petrol istasyonunun güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Market camları kırılırken, raflardaki ürünler dağıldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın incelemesini yaptı. Sürücü Yücel K. ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada
Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada
Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada
Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada
Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada
Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada
Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 01:47:01. #1.11#

title