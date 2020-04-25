Otomobil markete böyle daldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobil markete böyle daldı - Haber
Polis, Sivas, 3. Sayfa, Haber

Otomobil markete böyle daldı

Otomobil markete böyle daldı Sivas'ta bir otomobil markete daldı, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta bir otomobil markete daldı, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

25.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 25.04.2020 23:59
Otomobil markete böyle daldı

Otomobil markete böyle daldı

Sivas'ta bir otomobil markete daldı, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta bir otomobil markete daldı, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Çiçekli Caddesi üzerinde meydan geldi. 58 ABL 272 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde bulunan markete daldı. Kazada kimse yaralanmazken ismi belirlenemeyen sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kaza anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla makete girdiği görüldü. Polis kaçan sürücüyü ararken kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil markete böyle daldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim Haber
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim
Acun Ilıcalı'dan alkış alan hareket! 20 bin ailenin yüzünü güldürecek Haber
Acun Ilıcalı'dan alkış alan hareket! 20 bin ailenin yüzünü güldürecek
Nisan sonunda yağan kar şaşırttı! Her yer bir anda beyaza büründü Haber
Nisan sonunda yağan kar şaşırttı! Her yer bir anda beyaza büründü
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haber
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
İsveç'te korona testi pozitif çıkan kalp hastası Türk'ü tedavi etmediler Haber
İsveç'te korona testi pozitif çıkan kalp hastası Türk'ü tedavi etmediler
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı
Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Semih Yalçın Naci Bostancı Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Harun Tan Aslı Enver Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Loris Karius Mauricio Isla Ivan Obradovic Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kız Karar Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Otomobil markete böyle daldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 00:04:08. #1.15#
title