Otomobil le motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Otomobil le motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Otomobil le motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nden kent merkezi istikametine seyir halindeki Erdinç O., idaresindeki elektrikli motosiklet kavşağa geldiğinde, Sefer E., yönetimindeki 34 KS 1551 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Otomobil le motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Otomobil le motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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