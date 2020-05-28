Otomobil lastiğinin altında kalarak, yaralanan 'Yumak' tedavi edildi
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Otomobil lastiğinin altında kalarak, yaralanan 'Yumak' tedavi edildi

OSMANİYE'de, sıcaktan korunmak için altına girdiği otomobilin çalıştırılıp, hareket ettirilmesi sonucu lastiğin altında kalarak, yaralanan kedi, 3 saatlik operasyonla tedavi edildi.

Otomobil lastiğinin altında kalarak, yaralanan 'Yumak' tedavi edildi
28.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:48

OSMANİYE'de, sıcaktan korunmak için altına girdiği otomobilin çalıştırılıp, hareket ettirilmesi sonucu lastiğin altında kalarak, yaralanan kedi, 3 saatlik operasyonla tedavi edildi. Kediye 'Yumak' ismi verildi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle önceki gün otomobilini dezenfekte ettirmek isteyen Şule Dellen, aracını çalıştırıp, hareketlenince gelen sesler üzerine hemen durdurdu. Otomobilden inen Dellen, komşusunun beslediği sokak kedisini ezdiğini fark etti. Güneşten korunmak için otomobilin altına giren kedi, manevra sırasında lastiğin ezmesiyle yaralandı. Bunun üzerine Dellen, yaralı kediyi kentteki veteriner kliniğine götürdü. Kedi, yapılan ilk müdahalenin ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Karakız Görüntüleme Merkezi'ne gönderildi. Burada röntgeni çekilen kedinin, femur kemiğinde parçalı kırık olduğu belirlendi.

Yaralı kedi, veteriner hekim Ali Nuri Yiğit, tekniker Hatice Yiğit ve HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala'nın katıldığı 3 saatlik operasyonla tedavi edildi. İntramedüller pin ve titanyum plak uygulanıp parçaları sabitlemek için serklaj teli ile sarılan kedi, ilaç tedavisi de uygulanarak, sahiplendiği kişiye teslim edildi. Kediye 'Yumak' ismi verildi. Kedinin tahmini 1,5 yaşında olduğunu ve kısa sürede iyileşeceğini düşündüklerini belirten veteriner Yiğit, "Kedimiz, sıcaktan dolayı komşunun aracının altına yatmış. O da fark etmeyip teker ayağın üstünden geçmiş. Biz de çekilen film sonrasında kırık tedavisine başladık. Operasyon başarılı geçti" dedi.'HAREKET ETMEDEN KORNAYA BASIN'

Ali Laçinbala ise veteriner hekimler olarak 24 saat yaralı hayvanlar için işlerinin başlarında olduklarını belirterek, "Yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise yağmurdan kaçan canlarımız araçların altına sığınabiliyor. Araçlarla hareket etmeden önce kornaya basın ki altında uyuyan kedi veya köpek varsa yaralanmadan kaçsınlar. Kapılarımızın önüne bir kap su, bir kap mama koymayı da unutmayın. Tüm kısıtlamalarda HAYTAP temsilcileri sokaktaki canları besliyor, onların sağlık durumlarını tespit ediyor gerek görürlerse biz veteriner hekimlere bildiriyor, bizler de gerekli tedavileri ücretsiz bir biçimde uyguluyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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