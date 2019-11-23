OTOMOBİL LASTİĞİNDEN FISTIĞA KADAR HER ŞEYİ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

23.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:53

İSTANBUL'da girdikleri 19 iş yerinden tencereden, otomobil lastiğine, fıstıktan, peçeye kadar onlarca çeşit mal çalan 1'i kadın 9 kişilik çete yakalandı Park halindeki TIR'lardan da hırsızlık yaptıkları öğrenilen ve toplam 1,5 milyon liralık eşya çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Sultangazi, Bahçelievler ve Bayrampaşa'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlıkların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin bazı olaylarda içinde şoförünün uyuduğu park halindeki TIR'lardan da eşyaları çaldıkları belirlendi.

ÇETE LİDERİNİN 120 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki ay süren çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Önceki gün sabaha karşı Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Esenyurt'ta toplam 8 adrese yapılan operasyona özel harekat ve çevik kuvvette destek verdi. Gözaltına alınan çete lideri Yasin Ç., Murat U., Süleyman Y., Nazmi ?., Eren Y., Barış M., Fikret G., Gül U., Münir K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin şubedeki sorgularında çete lideri Yasin K.'nın hırsızlık suçundan daha önceden 120 kez yakalandığı tespit edildi. Çete lideri Yasin Ç.'nin kiralık otomobil üzerine kaydı olmayan bir dükkan işlettiği ve çeteye kiralık araç bulduğu öğrenildi.

AYAKKABI BOYASIYLA PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞLERPolisin yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin kiralık kapalı kasa araçlarının plaklarının harf ve rakam gruplarını ayakkabı boyası kullanarak değiştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin sabaha karşı girdikleri iş yerlerinden tekstil malzemesi, peçete, akü, otomobil lastiği, Antep fıstığı, tencere tava gibi onlarca çeşit eşya çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malları sürekli olarak 2 ayrı alıcıya sattıkları ortaya çıktı.Şüphelilerin şubede verdikleri ifadelerinde yaptıkları suçları kabul ettikleri öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü: -----------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA