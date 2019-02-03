Otomobil Lastiği İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı
Şanlıurfa'da, bir otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'da, bir otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Viranşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolundaki kontrolleri sırasında şüphelendikleri 60 HA 092 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde dedektör köpek eşliğinde yaptıkları aramada, iki arka lastik içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA