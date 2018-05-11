Otomobil Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da park halindeki aracı kurşunladığı iddia edilen 1 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobili tüfekle kurşunladığı iddia edilen Mehmet B., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezi'ne teslim edilen Mehmet B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mehmet B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN