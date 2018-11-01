Otomobil Kurşunlama İddiasına Gözaltı
Samsun’da park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.
Samsun'da park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkaadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö.'ye ait otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ö.K.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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