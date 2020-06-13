Otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Aksaray'da otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

13.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:47

Otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Sağlık Köy Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Köyünden Aksaray istikametine seyreden Süleyman Dokuyucu idaresindeki 68 EE 115 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle yolun kenarında bulunan kum yığınını fark etmeyerek kum yığınına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Serpil Nisan D. (1), Asya Dokuyucu Serfinaz Dokuyucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

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