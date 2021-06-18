Otomobil küçük kıza çarpıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil küçük kıza çarpıp kaçtı

Otomobil küçük kıza çarpıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçemeye çalışan 6 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçemeye çalışan 6 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası küçük çocuğa çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, Karapınar mahallesi Akıllı Kavşak yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Eylül Tutar isimli 6 yaşındaki küçük çocuğa çarptı. Otomobilin çarpması sonucu küçük kız yaralanırken otomobil ise durmayarak hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kıza çarpıp daha sonra olay yerinen kaçan sürücü ile otomobilin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sedat Peker Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Aytaç Kara Gareth Bale Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil küçük kıza çarpıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:42:28. #1.15#

title