Otomobil küçük kıza böyle çarptı
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Otomobil küçük kıza böyle çarptı

15.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:49
Otomobil küçük kıza böyle çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan küçük kıza bir otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan küçük kıza bir otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan arkadaşıyla çıkan R.K. adlı küçük kız birden karşıya geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada E.K.K.'nin kullandığı 33 NRG ... plakalı otomobil küçük kıza çarptı. Küçük kız takla atarak yere düştü. Aracı durduran E.K.K. koşarak küçük kız çocuğunun yanına gelip, telefonla 112'yi arayarak ambulans istedi.

Hastaneye kaldırılan R.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Otomobil küçük kıza böyle çarptı
Otomobil küçük kıza böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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