Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi karşısında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ramazan Ç'ye, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı Ramazan Ç., yaralanırken otomobil sürücüsü aracıyla birlikte durmayarak hızla kaçtı. Yaralı Ramazan Ç., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ramazan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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