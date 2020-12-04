Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu
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Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu

04.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:07

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu Niğde'de akşam saatlerinde broadway marka otomobil koyun sürüsüne daldı.

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu

NİĞDE - Niğde'de akşam saatlerinde broadway marka otomobil koyun sürüsüne daldı. Kazada 30 koyun telef olurken otomobildeki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Çevreyolu'nda Tamer S. yönetimindeki 51 HU 315 plakalı Brodway otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Sürü sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 30 koyun telef olurken otomobil sürücü Tamer S. ve yanındakiT.S. yaralandı.

Ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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Haber Yorumları (1)
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