Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun öldü
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Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun öldü

04.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:38
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun öldü

NİĞDE'de, otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun öldü, araçtaki 2 kişi de yaralandı.

NİĞDE'de, otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun öldü, araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde çevreyolunda meydana geldi. T.S. (37) yönetimindeki  51 HU 315 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürüdeki 30 koyun ölürken, kazada yaralanan sürücü T.S. ve yanındaki T.S. (38) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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