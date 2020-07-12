Otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı
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Otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölormanı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden uçtu.

Otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı
12.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:46

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölormanı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Düzce'nin Gölormanı köyü Depo Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efteni Gölü istikametinden Düzce istikametine seyir halinde Wolswagen marka S.A. idaresindeki 34 CZM 450 plakalı otomobil, Göloramı Depo Mahallesi'nde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil ambulans ekiplerine haber vererek kazazedelerin yardımına koştu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler otomobil sürücüsü S.A. ve araçta yolcu olarak bulunan M.G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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