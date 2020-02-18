Otomobil köprüden kayıp şarampole uçtu: 1 yaralı
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Otomobil köprüden kayıp şarampole uçtu: 1 yaralı

Malatya'da bir otomobil köprüde kayarak şarampole devrildi, bir kişi yaralandı.

18.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:11
Otomobil köprüden kayıp şarampole uçtu: 1 yaralı

'da bir otomobil köprüde kayarak şarampole devrildi, bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, merkez ilçe Dilek Mahallesi, tren üst geçidi mevkisinde meydana geldi. İrfan Şen (35) isimli sürücünün kullandığı otomobil, tren yolu üst geçidine geldiğinde yerin kardan kaygan olması nedeniyle şarampole devrildi.


Sürücü Şen, 112 ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Sürücü Şen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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