OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 2 YARALI
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OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çay Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde seyir halinde olan A.C.G. (25) idaresindeki 33 ADH 453 plakalı otomobil, Deliçay Köprüsü'nden düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan H.G. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 2 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 2 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 2 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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