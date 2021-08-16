OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 2 YARALI

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çay Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde seyir halinde olan A.C.G. (25) idaresindeki 33 ADH 453 plakalı otomobil, Deliçay Köprüsü'nden düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan H.G. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı