Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı
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Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.C.G. (25) idaresindeki 33 ADH 453 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi D-400 karayolu üzerinde hareket halinde iken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Deliçay Köprüsünden aşağıya düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan H.G. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

-İHA-

Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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