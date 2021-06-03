ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, köprüden kısmen kuruyan dereye uçan otomobildeki birbirleriyle akraba 5 kişi yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, köprüden kısmen kuruyan dereye uçan otomobildeki birbirleriyle akraba 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 27 BRR 19 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden kısmen kuruyan dereye uçtu. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan birbirleriyle akraba Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatma Canan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İbrahim Canan da ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ölen kişilerin Diyarbakır'dan Gaziantep'e dönmek için yola çıktıkları belirlendi.

ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

YHT kazası davasının tanığı TCDD eski genel müdürü Apaydın: İnsan hatasıyla oldu
YHT kazası davasının tanığı TCDD eski genel müdürü Apaydın: İnsan hatasıyla oldu
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Enes Ünal Şenol Güneş Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞANLIURFA OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU: 5 ÖLÜ - YENİDEN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 17:47:07. #1.15#

title