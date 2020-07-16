Otomobil köprüden dereye uçtu Otomobil köprüden dereye uçtu Yaralanan sürücü itfaiye ve vatandaşlar tarafından dereden çıkarıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, dereye düştü.

Otomobil köprüden dereye uçtu

Yaralanan sürücü itfaiye ve vatandaşlar tarafından dereden çıkarıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, dereye düştü. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz B. idaresindeki 31 HC 816 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesinde bulunan Favvar Köprüsünde kontrolden çıkarak dereye düştü. İhbar üzerine polis, sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri olay yerine geldi.

Araçtaki yaralanan sürücü itfaiye ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA