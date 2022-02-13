Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2) - Haberler
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Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı, Tezcan Solmaz - Güncel
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Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2)

ALKOLLÜ ÇIKINCA EHLİYETİNE EL KONULDU Düzce'de köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü Vildan Kuru'nun yapılan kontrolde 1.4 promil alkollü olduğu belirlendi.

DÜZCE (DHA) - ALKOLLÜ ÇIKINCA EHLİYETİNE EL KONULDU

Düzce'de köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü Vildan Kuru'nun yapılan kontrolde 1.4 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olan Vildan Kuru'nun 6 ay ehliyetine el konulurken, bin 823 TL para cezası yazıldı.

Tezcan Solmaz/KOCAELİ,-


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Düzce, Güncel, Haberler

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