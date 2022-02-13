Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı, Tezcan Solmaz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ALKOLLÜ ÇIKINCA EHLİYETİNE EL KONULDU Düzce'de köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü Vildan Kuru'nun yapılan kontrolde 1.4 promil alkollü olduğu belirlendi.
DÜZCE (DHA) - ALKOLLÜ ÇIKINCA EHLİYETİNE EL KONULDU
Düzce'de köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü Vildan Kuru'nun yapılan kontrolde 1.4 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olan Vildan Kuru'nun 6 ay ehliyetine el konulurken, bin 823 TL para cezası yazıldı.
Tezcan Solmaz/KOCAELİ,-
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel