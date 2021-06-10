Otomobil köprü korkuluğuna çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil köprü korkuluğuna çarptı

Otomobil köprü korkuluğuna çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil köprü korkuluğuna çarparak kaza yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil köprü korkuluğuna çarparak kaza yaptı.

Kaza, ilçe merkezi Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. Göztepe Köprüsü'nden Erdemir Caddesine seyir halinde olan Perihan B. idaresindeki 67 LF 324 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Perihan B. ve yanındaki yolcuyu tedbir amaçlı ambulansa aldı. Sürücü Perihan B. ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olması üzerine ambulans olay yerinden ayrıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobil köprü korkuluğuna çarptı
Otomobil köprü korkuluğuna çarptı
Otomobil köprü korkuluğuna çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi... Otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
Son dakika haberi... Otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hasibe Eren Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ergin Ataman Aziz Yıldırım Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil köprü korkuluğuna çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 19:13:43. #1.16#

title