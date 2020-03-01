Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı
Haberler » Güncel » Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı - Haber

Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin yayalara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

01.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:41
Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı

'nın ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin yayalara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hakan Y. (20) yönetimindeki 07 HRK 09 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce sokakta yürüyen Servet (35) ile kızları Aysel (10) ve Fatma Zara Kırmızıdal'a (8), ardından da yol kenarında boş arsadaki büyük taşlara çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Fehmi Kızılyel, anne ve iki kızı yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler