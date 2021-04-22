Otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu araçta sıkışan 2 yaralı kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 1 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. - VAN

Otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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