OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA ÇARPTI, 2 AĞIR YARALI; KAZA ANI KAMERADA - Haberler
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OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA ÇARPTI, 2 AĞIR YARALI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, markete girdi.

BEYLİKDÜZÜ'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, markete girdi. Sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PU 8071 plakalı otomobil, markete girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"DEPREM OLDU SANDIM"

Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Kazanın sesini evden duyduk. Aracın uçtuğunu gördük. Garaj kapısına kadar gitti. Sıkışmıştı o esnada. Kafasında ve vücudunda yara var. Şoför zaten alkollü" dedi. Başka bir kişi ise "Süratli şekilde virajdan geliyordu. Sürücüyü gördüm. Bir şeyi yoktu. Baygın gibiydi, düzeldi sonra. Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim. O zamana kadar da çıkardılar zaten" ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA ÇARPTI, 2 AĞIR YARALI; KAZA ANI KAMERADA

OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA ÇARPTI, 2 AĞIR YARALI; KAZA ANI KAMERADA

OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA ÇARPTI, 2 AĞIR YARALI; KAZA ANI KAMERADA

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OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA ÇARPTI, 2 AĞIR YARALI; KAZA ANI KAMERADA
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 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
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Haber: OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA ÇARPTI, 2 AĞIR YARALI; KAZA ANI KAMERADA - Haberler
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