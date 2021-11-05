Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

ÇAY, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde iki kişi yaralandı. Kazada otomobilin neredeyse tamamının tırın altına girmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Çay ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş., idaresindeki 03 ABY 762 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten kırmızı ışıkta bekleyen M.B.'nin kullandığı 38 YT 786 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin neredeyse tamamı tırın dorsesin altına girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobilde yaralanan sürücü Ö.Ş. ile yanında bulunan S.Y., isimli şahsı sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR