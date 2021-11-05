Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde iki kişi yaralandı. Kazada otomobilin neredeyse tamamının tırın altına girmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Çay ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş., idaresindeki 03 ABY 762 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten kırmızı ışıkta bekleyen M.B.'nin kullandığı 38 YT 786 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin neredeyse tamamı tırın dorsesin altına girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobilde yaralanan sürücü Ö.Ş. ile yanında bulunan S.Y., isimli şahsı sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü ise ağır yaralandı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü ise ağır yaralandı

 Ağlatan fotoğraf karesi! 2 çocuğunu dolmuşun altında kalmaktan kurtaran hamile kadın kendisini kurtaramadı

Ağlatan fotoğraf karesi! 2 çocuğunu dolmuşun altında kalmaktan kurtaran hamile kadın kendisini kurtaramadı

 Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title