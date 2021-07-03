Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
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Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, devrilen otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı.

KÜTAHYA'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, devrilen otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı. O anlar kameralara yansıdı. 

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kütahya-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Eskişehir yönünde giden Zeynep Karaca (32) yönetimindeki 43 VE 679 otomobil, şehirlerarası otobüs terminali kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Özge Erken yönetimindeki 26 ABC 845 plakalı otomobile arkadan çarpıp, yan devrildi. Kazada, Zeynep Karaca ile yanındaki Mehmet İşleyen (49), Zehra İşleyen (50) ve Bilge Karaca (4) hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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