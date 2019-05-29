Otomobil kiralarken verdiği senedi geri alamayan genç kadın Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz ay 4 günlüğüne otomobil kiralayıp teminat için senet imzalayan genç kadının başına gelmeyen kalmadı. Kiralama ücretini ödediği halde senedini geri alamayan D.Ö. isimli kadın hukuk savaşı başlatıp Nazilli'de faaliyet gösteren oto kiralama firmasından şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre; 28 Mart günü Nazilli'de faaliyet gösteren bir firmadan 4 günlüğüne otomobil kiralayan D.Ö. prosedür gereği teminat için de ilgili firmaya senet imzaladı. 4 gün sonunda kiraladığı otoyu geri teslim eden genç kadın kiralama ücretini ödeyip senedini geri almak isteyince "Aracın plakasına trafik cezası yemiş olabilirsin. Bu nedenle senedi 15 gün sonra vereceğiz" cevabı ile karşılaştı. 15 gün sonra senedini almak için yeniden oto kiraladığı firmaya giden kadına bu defa farklı bahanelerle senedi geri verilmedi. Çaresiz kalan genç kadın konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi verip yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

"İnsanlar mağdur ediliyor"

Araç kiralama işlerinde alınan açık senetlerle insanların mağdur edildiğini ve devlet tarafından bu uygulamaya dur denilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, "Pek çok kişi çok acil, özel veya çaresiz durumlarla karşılaştığında araç kiralıyor. Araç kiralarken parasını peşin verseniz bile teminat için boş senet alıyorlar. Araç teslim edilirken geri verilmeyen bu senetler daha sonra ciddi sıkıntılara neden oluyor. Bu nedenle devlet yetkililerinin bu konuda düzenleme yapması gerek" diye konuştular.

Olayda farklı bir durum olduğunu ileri süren firma yetkilisi V.A., bahse konu kadının kendilerinden araç kiralamadığını ileri sürerek "Bizim D.Ö. ve babası ile farklı ticaretimiz vardı. Bizden araç kiralamadı araç satın aldı. Bu nedenle bahse konu senedin tahsilatı için işleme koydurduk" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcılığı şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA