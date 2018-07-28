Otomobil Kazada Alev Aldı
Adana'da refüje çarparak yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da refüje çarparak yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda Çiğdem Dağ idaresindeki 01 DT 613 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçti.
Otomobilin alev aldığı kazada sürücü yara almadı.
Yanan araç, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaza nedeniyle şoka giren sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.