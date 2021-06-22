Otomobil kaza yaptı, vatandaşlar film izler gibi seyretti
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Otomobil kaza yaptı, vatandaşlar film izler gibi seyretti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazası sonrası, kaza yerinden toplanan vatandaşlar yaşanan olayı anbean takip etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazası sonrası, kaza yerinden toplanan vatandaşlar yaşanan olayı anbean takip etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Şekerdere Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABZ 018 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki demir korkuluklara çaparak durdu.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza sonrası sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimi vatandaş evinden çıkarak, kimisi de aracından inerek yaşananları film gibi seyretti.

Yaşanan tüm bu olanlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, kazada zarar gören otomobil çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayı izleyen vatandaşlar ise polisin ikazı ile evlerine dağıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Otomobil kaza yaptı, vatandaşlar film izler gibi seyretti
Otomobil kaza yaptı, vatandaşlar film izler gibi seyretti
Otomobil kaza yaptı, vatandaşlar film izler gibi seyretti
Otomobil kaza yaptı, vatandaşlar film izler gibi seyretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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