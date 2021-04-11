Otomobil kayganlaşan yolda bariyere çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil kayganlaşan yolda bariyere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil kayganlaşan yolda bariyere çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'den Ankara istikametine giden Ünsal E. idaresindeki 06 KZA 32 plakalı otomobil, Irmak virajlar mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu bariyere çarparak savruldu. Aynı istikametten seyreden Yusuf Ziya Ç.'nin kullandığı 34 S 5911 plakalı otomobil, yolun ortasına savrulan otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Duygu U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobil kayganlaşan yolda bariyere çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Demet Özdemir Perihan Savaş Tayanç Ayaydın İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobil kayganlaşan yolda bariyere çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 11:27:46. #1.15#
title