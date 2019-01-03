Otomobil, Kavşakta Takla Attı

Otomobil, Kavşakta Takla Attı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kavşakta takla attı.

Otomobil, Kavşakta Takla Attı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kavşakta takla attı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi Doğumevi Caddesi kavşağında meydana geldi. Vehbi Ç. yönetimindeki 16 E 6014 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta yaya geçidi üzerine ters döndü. Sürücü kazadan, şans eseri  yara almadan kurtuldu. Araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

- Bursa

Kaynak: DHA
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