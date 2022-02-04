OTOMOBİL, KAVŞAKTA HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI
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DÜZCE'de, otomobilin kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
DÜZCE'de, otomobilin kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza öğle saatlerinde, D-655 yolu Karaca kavşağında meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Emre Sağlam idaresindeki 81 EG 874 plakalı otomobil, kavşağa giren Aziz Açar idaresindeki 81 DG 903 plakalı hafif ticari araca çarptı. Otomobil daha sonra refüje çıktı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Aziz Açar yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan Aziz Açar'ı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.