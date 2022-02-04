OTOMOBİL, KAVŞAKTA HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİL, KAVŞAKTA HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DÜZCE'de, otomobilin kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, otomobilin kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, D-655 yolu Karaca kavşağında meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Emre Sağlam idaresindeki 81 EG 874 plakalı otomobil, kavşağa giren Aziz Açar idaresindeki 81 DG 903 plakalı hafif ticari araca çarptı. Otomobil daha sonra refüje çıktı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Aziz Açar yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan Aziz Açar'ı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOMOBİL, KAVŞAKTA HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI

OTOMOBİL, KAVŞAKTA HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI

OTOMOBİL, KAVŞAKTA HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Kaza, Aziz, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title