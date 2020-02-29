Otomobil karşı şeride geçti: yaşlı çift yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobil karşı şeride geçti: yaşlı çift yaralandı - Haberler

Otomobil karşı şeride geçti: yaşlı çift yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, su kanalına girdi.

29.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:08
Otomobil karşı şeride geçti: yaşlı çift yaralandı

'ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, su kanalına girdi. Kazada yaşlı çift yaralandı.


Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çanakkale istikametine seyreden İsmail Neşet Çağlar (70) yönetimindeki 34 YR 7929 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Su kanalına giren otomobilde sürücü Neşet Çağlar ve eşi Ümmügülsün Çağlar (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler