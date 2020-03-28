Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı
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Karakeçili, Kırıkkale, 3. Sayfa

Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ters devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

28.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:32
Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ters devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Akkoşan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. A. (33) idaresindeki 38 DG 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü C.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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