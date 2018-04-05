Otomobil Kapatılan Yola Konulan Bariyere Çarptı: 2 Yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yol çalışması nedeniyle konulan beton bariyere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Vezirçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Yazıcı idaresindeki 77 AAC 082 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle kapatılan yola konulan beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Gökhan Yazıcı ve Ali Akçura yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri kaza yapan aracın motor kısmına köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli