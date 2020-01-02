Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı
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Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı

100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kanala uçtu.

02.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:14
Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı

100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kanala uçtu. Kazada sürücü, eşi ve 11 aylık bebeği yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu ilçesi Çele Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'den Bolu istikametine gitmekte olan E.D.'nin kullandığı 81 AV 788 plakalı otomobil, Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi girişinde bulunan kanala uçtu. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü E.D, eşi M.D ve 11 aylık bebeği K.U.D'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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