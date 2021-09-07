Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
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Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazı Mahallesi 474. Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında 42 LJ 780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile kanaldan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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