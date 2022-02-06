Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Düzce D-100 Karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce D-100 Karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Selamlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Turgay T.'nin kullandığı 34 ZUY 23 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Önce takla atan otomobil, yaklaşık 20 metre sürüklenerek yol kenarında bulunan çamur dolu kanala düştü. Kazada sürücü Turgay T. ve araçta yolcu olarak Aysun T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinden çıkamayan yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelilerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

D-100 Karayolu, Otomobil, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title