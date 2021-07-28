Otomobil kanala uçtu, 2 kişi ölümden döndü
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Otomobil kanala uçtu, 2 kişi ölümden döndü

Otomobil kanala uçtu, 2 kişi ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan araç DSİ kanalına uçtu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan araç DSİ kanalına uçtu. Suya gömülen otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

Olay, Bağlar Mahallesi Eczacılar Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A.'nın kullandığı 33 F 4030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola paralel akan DSİ'ye ait kanala uçtu. Olay anında debisi yüksek olan kanalda suya gömülen aracın içindeki sürücü Hakan A. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan yara almadan çıkmayı başardı. Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Otomobil kanala uçtu, 2 kişi ölümden döndü
Otomobil kanala uçtu, 2 kişi ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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