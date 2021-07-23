Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
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Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 474. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 06 ASS 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaparken, araç çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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