Otomobil kanala uçtu; 1 yaralı
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Otomobil kanala uçtu; 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel
Otomobil kanala uçtu; 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tarsus ilçesi Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi mevkisinde Ahmet Berke A. yönetimindeki 33 CMM 94 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp DSİ kanalına uçtu. Su seviyesinin düşük olduğu sulama kanalına düşen otomobil, ekipler tarafından çıkarıldı. Ahmet Berke A., kazadan yaralı olarak kurtuldu. Otomobilde Ahmet Berke A.'nın dışında iki kişinin daha olduğu, ekipler bölgeye gelmeden bölgeden uzaklaştıkları öne sürüldü. Ahmet Berke A., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Otomobil kanala uçtu; 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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